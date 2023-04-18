Марьинка, ДНР, , 10:38 — REGNUM Российские танкисты, находящиеся в зоне специальной военной операции в Донбассе, рассказали, как участвовали в городских боях. Один из бойцов рассказал о штурме азовского госпиталя в Мариуполе.

Т-72 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«До госпиталя оставалось около километра, и шли по частному сектору. Когда закончился боекоплект, откатили танк, спрятали его в укрытие, спешились и пошли помогать пехоте. С позиций продвинулись довольно-таки неплохо, позиции были зачищены», — рассказал военный в интервью «Российской газете».

По его мнению, пехота, может быть, справилась бы и без танков. Но танкисты оказали помощь, и все остались живы. И раненых вывезли в безопасное место.

По словам другого танкиста, механика-водителя с позывным «Корт», в городских боях самое сложное было — не выехать за колею, чтобы не наехать на противотанковую мину. «Что до сих пор остаётся сложным — это вовремя отреагировать и вернуться на точку загрузки», — рассказал танкист.

По словам танкистов, они в ходе боевых действий в Донбассе превратились в «длинную руку» пехоты.

Президент России Владимир Путин прибыл 18 апреля в штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Верховный главнокомандующий заслушал доклады о ситуации на херсонском и запорожском направлениях. Затем он отправился в штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР.