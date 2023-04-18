Военком Москвы: для определения места жительства призывников используют системы видеонаблюдения

Москва, , 10:25 — REGNUM Военный комиссар Москвы полковник Максим Локтев в интервью ТАСС 18 апреля заявил, что столичная система видеонаблюдения используется для определения места жительства московских призывников.

Камера в метро Rama

«Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них», — сказал собеседник агентства.

Также Локтев назвал основной причиной неявки призывников в военный комиссариат проживание не по месту регистрации, из-за чего возникают сложности с вручением повестки.

Ранее сообщалось, что все призывники, поступившие на военную службу весной этого года, будут направлены в пункты постоянной дислокации. По словам военного комиссара, призывников не будут направлять в Донецкую и Луганскую Народные Республики а также в Херсонскую и Запорожскую области для прохождения военной службы.