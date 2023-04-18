Москва, 18 апреля, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Уже 46 российских регионов определились с победителями и призёрами региональных этапов Всероссийского чемпионатного движения. Свои навыки для будущей перспективной и высокооплачиваемой работы, полученные в том числе в современных мастерских и лабораториях, оснащенных благодаря национальному проекту «Образование» продемонстрировали студенты колледжей в Бурятии, Адыгее и Хакасии, в Сахалинской, Костромской, Воронежской и Тульской областях, в Алтайском, Камчатском и Хабаровском краях и других регионах страны.

Министерство экономического развития Алтайского края Алтайский региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству

Чемпионатное движение в России развивается благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». Главная цель — поддержать таланты, помочь молодым специалистам с трудоустройством, а ведущим отечественным компаниям — утолить кадровый «голод». Чемпионатное движение включает в себя мероприятия Чемпионата по профмастерству «Профессионалы» и Чемпионата высоких технологий.

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что стратегическая цель Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству — содействие в кадровом обеспечении отраслей экономики.

«На чемпионатах профмастерства молодые участники смогут не только показать свои умения, но и поделятся друг с другом лучшими практиками. В дальнейшем они будут внедрены в образовательную программу колледжей и станут замечательным подспорьем в улучшении качества среднего профессионального образования. Это положительно скажется на подготовке студентов, эффективности их обучения с учетом запросов реального сектора экономики», — подчеркнул Сергей Кравцов.

В Камчатском крае 84 человека стали победителями по 25 компетенциям и получили предложения о стажировке и трудоустройстве.

«Участие в соревнованиях позволяет показать мои навыки, то чему я научилась. А самое главное — это прекрасная возможность доказать самой себе, что я могу и у меня хорошо получается», — отметила победительница в компетенции «Обработка водных биоресурсов» Галина Ерёмина

Министерство образования Камчатского края Закрытие регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству на Камчатке

В Адыгее, где региональный этап чемпионата проходил при поддержке трех десятков организаций-партнеров, победителями признаны 33 конкурсанта. Возможность пройти стажировку на базе предприятий предоставлена 99 студентам.

«Участие в чемпионате — это возможность продемонстрировать свои умения и навыки, то, чему меня научили преподаватели и мастера производственного обучения. Очень важно проводить такие чемпионаты, они помогают развиваться, в первую очередь, профессионально», — поделился победитель в компетенции сварочные технологии, студент Майкопского индустриального техникума Илья. По итогам чемпионата ему предложили пройти стажировку. «И уже от меня будет зависеть, пригласят меня на работу или нет», — подытожил победитель

Региональный проектный офис Республики Адыгея В Республике Адыгея Победители регионального этапа Всероссийского чемпионатного в Адыгее

В Алтайском крае победителями регионального этапа чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» стали 174 человека. Особенностью данного мероприятия стало тесное взаимодействие с индустриальными партнерами: от корректировки конкурсных заданий до оценки работ участников

Министерство экономического развития Алтайского края Участники регионального этапа Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству в Алтайском крае

«Такое взаимодействие позволило нам, экспертам-наставникам и участникам, расширить кругозор актуальных программных продуктов, технических возможностей и перспективных языков программирования на рынке разработки программных решений», — пояснил эксперт-наставник, преподаватель, заведующий отделом информатизации Волчихинского политехнического техникума Сергей Ваганов. По его словам, за победой стоит большой труд команды преподавателей и самого участника.

«Я впервые участвую в подобном мероприятии. Мне хотелось попробовать свои силы, проверить свои знания. Даже если я не стану победителем чемпионата, считаю, что участие — это уже успех. Самое главное — ничего не бояться, тогда можно добиться побед в любом деле», — уверен конкурсант Георгий Хубаев.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный проект «Профессионалитет» — одна из 42 инициатив социально-экономического развития до 2030 года, инициированных президентом России Владимиром Путиным. В «Профессионалитете» уже участвуют 619 образовательных организаций и 380 предприятий реального сектора экономики различных отраслей в 55 регионах страны. Студенты занимаются в современных мастерских и лабораториях, что позволяет повысить качество обучения и сделать процесс получения знаний более интересным и ориентированным на практику.