Киев, , 09:56 — REGNUM Украине после завершения специальной военной операции Вооружённых сил России грозит очередной переворот. Об этом в интервью Politico во вторник, 18 апреля, заявила депутат от украинской проевропейской правоцентристской партии «Голос» Инна Совсун.

Майдан Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я была на улицах во время «оранжевой революции», когда училась на последнем курсе университета в 2004 году, и снова была на улицах в 2014 году. Так что приближается 10-летний рубеж, когда мы склонны устраивать революции», — сказала Совсун, подозревая, что на подходе ещё один политический переворот.

Подобного мнения также придерживается неназванный бывший украинский министр. По его словам, одной из причин грядущего переворота может стать президент Украины Владимир Зеленский, который до начала СВО имел низкие рейтинги, а также не выполнял данные обещания бороться с коррупцией.

«Эта война породила большие надежды, и люди будут с нетерпением ждать перемен. Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали ещё в 2014 году», — отметил собеседник издания.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, отвечая на слова американского предпринимателя Илона Маска, заявил, что на территории Украины никогда не было государственных переворотов.