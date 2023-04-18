Командующий группировкой «Днепр» доложил Путину о выполнении распоряжения занять оборону

Геническ, Херсонская область, , 09:52 — REGNUM В ходе проведения специальной военной операции группировка российских войск «Днепр» в соответствии с распоряжением занимает оборону. Об этом 18 апреля доложил президенту России Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич.

Владимир Путин Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Товарищ Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Российской Федерации, группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением», — сказал он.

Как передавало, утром 18 апреля Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике и штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.

Во время поездок глава государства заслушал доклады военных об обстановке на указанных направлениях и подарил военным в штабе «Восток» копию иконы, принадлежавшей «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».

Позднее 18 апреля в пресс-службе Кремля заявили, что рабочие поездки президента России Владимира Путина в штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении и в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР не подготавливались заранее.