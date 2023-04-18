Военный эксперт Марочко: ВСУ продолжают стягивать силы на купянском направлении

Луганск, , 09:41 — REGNUM Украинская сторона продолжает стягивать военную технику и живую силу на купянском направлении. Об этом 18 апреля сообщил со ссылкой на собственные источники военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В район населённого пункта Табаевка прибыла колонна техники с личным составом численностью до роты», — написал он в своём сообщении.

Марочко уточнил, что после прибытия подкрепления ВСУ организовали пункт временной дислокации с местами для проживания и стоянки для техники, добавив, что в данный момент украинские военные активно ведут в этом районе маскировочные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля российские военные нанесли мощнейший бомбовый удар по целям ВСУ в зоне спецоперации. По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», на кадрах показан берег реки Оскол на купянском направлении.

ВС России продолжают проведение спецоперации на Украине, начатой 24 февраля 2022 года. Как неоднократно подчеркивали российские высокопоставленные официальные лица, Москва продолжит её до выполнения всех поставленных задач.