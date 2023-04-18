Марочко рассказал, что на Украине мирных жителей не успевают лечить из-за наплыва раненых

Луганск, , 09:38 — REGNUM Мирным жителям на Украине отказывают в медпомощи, поскольку больницы переполнены ранеными, написал 18 апреля военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Скорая помощь на Украине © РИА Новости

Такая ситуация наблюдается в Днепропетровской и Харьковской областях.

«В связи с этим мирные жители не могут получать квалифицированную помощь», — сообщил Марочко. Эксперт пояснил, что в больницах этих регионов отсутствуют свободные койки, а профильные специалисты задействованы в лечении раненых.

Военный эксперт Михаил Онуфриенко прокомментировал информацию о готовящемся контрнаступлении со стороны ВСУ в районе Артёмовска. По его словам, контраступление на город Соледар, скорее всего, провалится.