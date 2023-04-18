Блинкен подтвердил факт обстрела в Судане американского дипломатического конвоя

Токио, , 09:31 — REGNUM В Судане произошёл обстрел американского дипломатического конвоя, в результате этого никто не погиб. Об этом 18 апреля сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на встрече глав МИД стран «Группы семи» (G7) в Японии.

Энтони Блинкен Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я могу подтвердить, что вчера у нас был обстрелян американский дипломатический конвой. Все наши люди живы и невредимы», — сказал он.

Госсекретарь США также назвал произошедшее безрассудным, безответственным и небезопасным, и добавил, что во время телефонных разговоров 18 апреля с лидерами военных из Судана он указал на неприемлемость любых нападений, угроз или какой-либо другой опасности для американских дипломатов.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники сообщил, что Силы быстрого реагирования Судана обстреляли в суданской столице Хартуме бронированный автомобиль посольства США. По данным источников, нападавшие выпустили в направлении автомашины «около сотни пуль».

Также вечером 17 апреля нападению в своей резиденции подвергся глава миссии Евросоюза в Судане. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал этот инцидент «грубым нарушением Венской конвенции».