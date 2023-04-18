Каир, , 09:29 — REGNUM После переговоров с высокопоставленными официальными лицами США Египет приостановил план тайной поставки ракет Вооружённым силам России и вместо этого решил производить для Украины артиллерийские боеприпасы. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщило издание The Washington Post.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Египет отложил сделку с Россией и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 и 155 миллиметров в Соединённые Штаты Америки для последующей их передачи Украине», — сообщает издание, ссылаясь на просочившиеся в Сеть секретные документы Пентагона.

Отмечается, что изначально президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси одобрил поставку в Россию до 40 тысяч 122-миллиметровых реактивных снарядов Sakr 45, которые Вооружённые силы Российской Федерации могут использовать в реактивных системах залпового огня БМ-21 «Град» и других.

При этом издание утверждает, что на данный момент нет никаких доказательств или признаков того, что Египет поставил России какое-либо летальное оружие или снаряды.

Ранее информацию о том, что у властей США нет данных о поставках вооружений из Египта в Россию, также подтвердил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.