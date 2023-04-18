Обозреватель NI раскритиковал Запад за ошибки при сравнении ВВП России и Италии

Вашингтон, , 09:20 — REGNUM Сравнение экономик России и Италии по уровню номинального ВВП по сути своей неверно и свидетельствует о слепоте политиков и экспертов из стран Запада. Такое мнение 18 апреля высказал обозреватель американского издания The National Interest Карлос Роа.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во всем внешнеполитическом дискурсе едва ли отыщется мем, более укоренившийся или обманчивый, чем избитое сравнение российской экономики с итальянской», — написал он в своём материале.

Обозреватель уточнил, что такое заявление впервые было сделано сенатором США Линдси Грэмом ещё в 2014 году, и эта фраза должна была продемонстрировать слабость экономики России на фоне экономической мощи стран «коллективного Запада».

Также Роа указал, что эта фраза сформировала подход Запад к России, однако, по его мнению, от этого мема уже давно стоит отказаться.

При этом обозреватель задался вопросом, сумела ли бы экономика России выдержать давление санкций Запада в случае, если бы она была «столь мелкой и никчемной».

Роа отметил, что Россия и Италия близки друг к другу по номинальному объему ВВП, служащему с окончания Второй мировой войны «излюбленным мерилом» для оценки мощи и размера экономики государства. При этом он добавил, что французский экономист Жак Сапир указывал на ущербность этого подхода, так как ВВП России по паритету покупательной способности (ППС) более близок к ФРГ, нежели к Италии.

«Разница самая принципиальная, и одно то, что так много людей повторяют сравнение России и Италии, как попугай, одновременно озадачивает и настораживает», — пояснил автор статьи, указав, что даже значение ВВП по ППС не выявляет «истинных масштабов экономической мощи России».

Он напомнил, что, как считает Сапир, на протяжении последних 50 лет в экономике Запада преобладает сектор услуг, теряющий своё значение в период конфликтов, когда на первое место выходит производство физических товаров. По этому показателю экономика России не только мощнее экономики ФРГ, но и в два раза превосходит экономику Франции. При этом Москва занимает лидирующие позиции в торговле энергоносителями и сырьём, что позволяет ей существенно влиять на мировые рынки и этом «не ускользнуло от внимания ряда стран глобального Юга».

В связи с этим Роа предложил признать, что страны Запада серьёзно недооценивают относительный размер и мощь своих экономических соперников, и в первую очередь — России.

«Политикам также следует пересмотреть свой нынешний подход к управлению государственной экономикой: санкции — отнюдь не панацея, особенно против страны с внушительной экономической мощью. Но прежде давайте поклянёмся никогда больше не повторять, что российская экономика «размером с итальянскую», — заключается в публикации.

Как передавало ИА REGNUM, 17 апреля американское издание The American Thinker написало, что антироссийские санкции, введённые после начала ВС России спецоперации на Украине, являются самым грандиозным просчётом Запада в современной истории. По словам авторов материала Патрисии Адамс и Лоуренса Соломона, российская экономика продолжает функционировать, несмотря на санкции, в то время как у стран Запада на фоне этого возникло немало экономических проблем.