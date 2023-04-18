Петропавловск-Камчатский, , 08:57 — REGNUM Возле побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом 18 апреля сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Камчатка Алексей Иванов © ИА REGNUM

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в Кроноцком заливе на расстоянии 127 км от села Мильково и в 144 км в северо-восточном направлении от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 116,1 км.

По данным МЧС региона, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки магнитудой 3–4. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около берегов Фиджи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Очаг подземных толчков находился на глубине 576 км. В результате сейсмособытия нет пострадавших и разрушений.