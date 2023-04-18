Петропавловск-Камчатский, 18 апреля, 2023, 08:57 — ИА Регнум. Возле побережья полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 5,9. Об этом 18 апреля сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы Российской академии наук.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в Кроноцком заливе на расстоянии 127 км от села Мильково и в 144 км в северо-восточном направлении от Петропавловска-Камчатского. Очаг землетрясения залегал на глубине 116,1 км.

По данным МЧС региона, жители Петропавловск-Камчатского городского округа ощутили подземные толчки магнитудой 3–4. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, угрозу цунами не объявляли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что около берегов Фиджи зарегистрировали землетрясение магнитудой 6,5. Очаг подземных толчков находился на глубине 576 км. В результате сейсмособытия нет пострадавших и разрушений.