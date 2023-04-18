Трёхкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак погибла в результате несчастного случая

Астрахань, , 08:55 — REGNUM Причиной смерти 29-летней трёхкратной чемпионки России по гандболу Виктория Дивак стал несчастный случай. Об этом сообщил «РЕН ТВ» со ссылкой на близкий к ситуации источник.

Дивак Виктория Викторовна https://rushandball.ru/players/3242/divak-viktoriya-viktorovna

«Погибшая выпала из окна. Предварительно, речь идёт о несчастном случае», — сообщил «РЕН ТВ» собеседник агентства.

О гибели российской спортсменки, тело которой было обнаружено под окнами многоэтажного дома на улице Софьи Перовской в Астрахани, в понедельник, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России.

Позднее в региональном управлении Следственного комитета России заявили, что по факту гибели 29-летней гандболистки проводится проверка, следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ходе своей профессиональной карьеры гандболистки Виктория Дивак выступала за «Динамо-Синару», в составе которого трижды становилась чемпионкой России, «Кубань», немецкий «Халле-Нойштадт», белорусский «Гомель» и французский «Ахенхайм Трухтерсхайм».