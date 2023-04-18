Угледар, ДНР, , 08:40 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил Украины начали наступательную операцию под городом Угледаром Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уничтоженная техника ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отмечается, что украинские десантно-штурмовые группы предприняли попытки наступления в районах Павловки и Никольского. Отмечается, что в операции Вооружёнными силами Украины была задействована бронетехника, в том числе танки и БМП.

По данным Telegram-канала, встречные бои под Угледаром шли многие часы, подразделения ВСУ понесли потери и не смогли продвинуться в запланированном направлении.

Ранее появлялись многочисленные сообщения о том, что ВСУ наращивают силы на фронте, приводят западную технику и бронетехнику в боеготовность, готовясь к весеннему контрнаступлению. При этом союзники Украины в Европе, как пишет Bloomberg, не верят в успешное наступление украинской армии в 2023 году, а военные эксперты склоняются к тому, что ВСУ не удастся прорвать линию обороны из-за эффективных инженерных оборонительных укреплений, возведённых вдоль всей линии соприкосновения.