Херсон, , 08:38 — REGNUM В штаб группировки войск «Днепр» президент РФ Владимир Путин прибыл 18 апреля на вертолёте. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин посетил Штаб Национальной гвардии «Днепр» в Луганской Народной Республике Кадр из видео

На кадрах президент выходит из вертолёта и садится в машину, чтобы ехать в штаб. В штаб Нацгвардии «Восток» в ЛНР Путин также отправился на вертолёте.

Утром 18 апреля Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, а затем — штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.

В штабе «Днепр» он провёл совещание о ситуации на херсонском и запорожском направлениях, заслушав доклады командующих. В штабе «Восток» в ЛНР президент заслушал доклады о сложившейся обстановке, в том числе доклад генерал-полковника Александра Лапина.