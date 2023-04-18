Российский военный хирург сообщил о том, как помогает мирным жителям Запорожской области

Мелитополь, , 08:24 — REGNUM Российские военные медики оказывают помощь мирным жителям Запорожской области, которые получают ранения в ходе обстрелов со стороны ВСУ, заявил журналистам один из военных хирургов, занимающихся лечением пострадавших.

Операция Константин Шелихов © ИА REGNUM

«Когда стояли в Пологах (Запорожская область), был период, когда каждый день привозили мирных граждан и нам приходилось их лечить. [Там, ] где мы стоим сейчас, также приходится оперировать местное население, помогать гражданским врачам», — сообщил военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января в Министерстве обороны России обнародовали информацию об операции по извлечению из ноги раненого бойца взрывателя от мины. Ранение требовало срочного вмешательства медиков.

В ходе медицинской процедуры врачи были одеты в бронежилеты, поскольку снаряд мог сдетонировать. Операция закончилась успешно.