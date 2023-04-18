Пресс-центр группировки «Юг»: войска России нанесли групповой удар по силам ВСУ в районе Северска

Донецк, , 07:44 — REGNUM Российские войска нанесли групповой удар по позициям Вооружённых сил Укарины в районе города Северска (ДНР), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка российские бомбардировщики поразили пункт временной дислокации бойцов 81-й аэромобильной бригады ВСУ, в результате чего украинские военные понесли потери в живой силе и военной технике.

Бигма добавил, что на авдеевском и марьинском направлениях также подверглись ударам опорные пункты и пункты временной дислокации противника. Их атаковала крупнокалиберная артиллерия ВС РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ») опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент поражения блиндажа с украинскими военными в зоне спецоперации. Одному из бойцов ВСУ удалось выжить, но он мог получить серьезную контузию.