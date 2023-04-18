Москва, 18 апреля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Стратегические и многоцелевые атомные подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) вышли в Тихий океан в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Mil.ru Атомная подлодка

Они отправились из пункта базирования на Камчатке под прикрытием морских тральщиков соединения кораблей охраны водного района войск. Проводку подлодок за тралами обеспечивали силы на северо-востоке России.

Кроме того, отмечается, что в ходе перехода применялись дымовые завесы, а также привлекались военнослужащие подразделения противодиверсионных сил на скоростных плавательных средствах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля ТОФ подняли по тревоге в полном составе. Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил, что эта внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота необходима для укрепления способности России отражать агрессию вероятного противника на море.

По его словам, силы ТОФ должны отработать действия, направленные на то, чтобы не допустить проникновения условного противника в южную часть Охотского моря, которая считается оперативно важным районом Тихого океана. Кроме того, подразделения Тихоокеанского флота должны отразить высадку «неприятеля» на южные Курильские острова и остров Сахалин.