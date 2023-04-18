Глава департамента МИД Люкманов раскрыл опасность в шагах Запада по милитаризации информпространства

Москва, , 07:01 — REGNUM Милитаризация информационного пространства со стороны США и их союзников создает угрозу вооруженного конфликта, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это всё очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию», — отметил представитель ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

Он пояснил, что страны Запада применяют информационно-коммуникационные технологии «для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов». Люкманов напомнил, что для этих операций США создали киберкомандование в составе своих Вооружённых сил.

При этом глава департамента подчеркнул, что такая деятельность противоречит подходам, которым следует Россия и «большинство государств мира». Представитель ведомства добавил, что ситуация осложняется тем, что США прервали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с РФ, которые можно было использовать для обсуждения проблем и снижения напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин заявил, что Соединенные Штаты проводят против России наступательные кибероперации с использованием Украины. Он отметил, что с начала 2022 года количество хакерских атак на российские ресурсы увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом.