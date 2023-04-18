Москва, 18 апреля, 2023, 07:01 — ИА Регнум. Милитаризация информационного пространства со стороны США и их союзников создает угрозу вооруженного конфликта, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД России Артур Люкманов.

Иван Шилов ИА REGNUM МИД России

«Это всё очень опасно. Цепочка таких событий может привести не только к разрушению обратных связей между государствами, но и, не дай Бог, к вооруженному противостоянию», — отметил представитель ведомства, слова которого приводит РИА Новости.

Он пояснил, что страны Запада применяют информационно-коммуникационные технологии «для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов». Люкманов напомнил, что для этих операций США создали киберкомандование в составе своих Вооружённых сил.

При этом глава департамента подчеркнул, что такая деятельность противоречит подходам, которым следует Россия и «большинство государств мира». Представитель ведомства добавил, что ситуация осложняется тем, что США прервали все действовавшие до 2022 года каналы обратной связи с РФ, которые можно было использовать для обсуждения проблем и снижения напряженности.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября замглавы департамента международной информационной безопасности МИД РФ Владимир Шин заявил, что Соединенные Штаты проводят против России наступательные кибероперации с использованием Украины. Он отметил, что с начала 2022 года количество хакерских атак на российские ресурсы увеличилось в четыре раза по сравнению с 2021 годом.