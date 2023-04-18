18 Апреля
 
7:48

Путин посетил штаб нацгвардии «Восток» в ЛНР, где принял доклады генерал-полковника Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении, сообщили в Кремле.

Как и во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, президент поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы.

7:47

Путин посетил штаб группировки «Днепр» на херсонском направлении

Президент России впервые посетил Херсонскую область. Почти месяц назад, 19 марта, Путин впервые посетил новые регионы России, он прибыл в город Мариуполь в ДНР, а также провёл совещание в городе Ростове-на-Дону и заслушал доклады военачальников в штабе СВО.

7:45

Amnesty International расследует случаи нарушения прав человека в ходе мобилизации на Украине. По словам представителя организации Сюксю Рясянена, поступает много жалоб от украинцев о несоблюдении властью прав мужчин призывного возраста.

«Часто мобилизация осуществляется без соблюдения законных процедур. К нежелающим служить в ВСУ применяется насилие, их грубо задерживают на улицах и избивают. Тех, кто пытается перебраться незаконным путем в Румынию или Венгрию, могут даже расстрелять», - говорится в докладе.

7:44

ВС России нанесли групповой удар по украинским позициям в районе Северска

Российские войска нанесли групповой удар по позициям Вооружённых сил Укарины в районе города Северска (ДНР), сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

«В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он в беседе с РИА Новости.

7:43

Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию с предписанием Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.

Есть там и предписание президенту США передать Конгрессу документы о намеченной военной помощи  Украине.

«Резолюция предписывает министру обороны Остину раскрыть количество военных, размещенных на Украине без разрешения Конгресса, включая специальные силы», — говорится в сообщении на сайте Гетца.

7:43

Т-72 после попадания брона. Цитата из видео.

В ходе боев под Марьинкой российский танк выдержал попадание дрона-камикадзе с противотанковым снарядом. После этого как ни в чем ни бывало продолжил выполнение боевой задачи.

7:41

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7:40

Путин на совещании в штабе «Днепр» попросил военных высказать мнение об обстановке на херсонском и запорожском направлениях, а также обменяться информацией.

«Просил бы начать доклад с ситуации на херсонском направлении, затем — на запорожском и после этого прошу Михаила Юрьевича [Теплинского] высказать свои соображения.

Знаю, что по поручению начальника Генерального штаба и министра обороны он был достаточно долго на передней линии, сделал доклад очень обстоятельный. Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», — обратился президент к участникам совещания.

7:37

ВСУ обстреляли приграничное село Муром в Белгородской области

Вооружённые силы Украины обстреляли приграничное российское село Муром Шебекинского района Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале 17 апреля сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

7:36

В Польше украинские военные оторвали башню танку Leopard 2

Военнослужащие ВСУ в ходе обучения управлению танками Leopard 2A4 в Польше допустили столкновение двух таких бронемашин, у одной из которых оказалась оторвана башня, сообщил офицер запаса польской армии Петр Павелка 17 апреля в своем YouTube-канале.

7:34

США заявили о «беспокойстве» из-за ударов ВСУ по территории России

США выразили обеспокоенность в связи с применением поставляемых Вашингтоном Киеву вооружений для нанесения ударов по территории России. Об этом в интервью журналу Foreign Policy заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

7:32

Польский министр признал провал переговоров с Украиной по сельхозпродукции

Переговоры по вопросу ввоза сельхозпродукции между Польшей и Украиной закончились провалом. Такое заявление сделал 17 апреля польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс во время встречи с фермерами, передает радиостанция RMF FM.

7:26

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.

«Владимир Путин в штабе группировки войск "Днепр" в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск "Днепр" генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников", - говорится в сообщении.

7:25

Главы МИД стран G7 заявили, что «угроза» России разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлема, говорится в заявлении по итогам их встречи в Японии.

«Безответственная ядерная риторика России и ее угроза разместить ядерное оружие в Белоруссии неприемлемы. Любое применение Россией химического, биологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия», — отмечается в заявлении.

7:24

Военнослужащий с позывным Морпех говорит: «Я не мог оставаться в стороне». Поэтому он добровольно пошел в военкомат, чтобы отправиться в зону специальной военной операции. «Считаю, что это для меня честь и долг — защищать мирных жителей и Родину», — добавляет Морпех, братья которого так же, как и он, сражаются на передовой за наше Отечество.

О товарищах, с которыми военнослужащий разделяет опасности боевой жизни, он отзывается очень хорошо: «Настрой у всех, я бы сказал, на высочайшем уровне. Пацаны все духовитые. Ехали сюда заряженными. И знали, зачем едут».

Передавая большой привет своим родителям, братьям и друзьям, Морпех уверяет: «Всё нормально. Держимся. Противника бьем. Ни шагу назад!».

Минобороны.

7:14

Командир дивизиона РСЗО «Торнадо-С» Западного военного округа подполковник Павел Варлаков рассказал о боевых буднях. Благодаря мужеству и мастерству артиллеристов под командованием подполковника Варлакова наши мотострелки смогли значительно продвинуться вперед и захватить важный плацдарм для развития дальнейшего наступления наших войск.

Подполковник Павел Варлаков за участие в специальной военной операции награждён орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами и благодарностью Верховного главнокомандующего ВС РФ.

Минобороны РФ.

7:13

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов призвал не верить западным СМИ о возможных датах контрнаступления украинских войск, а также предположил возможный маршрут ВСУ, если наступление все-таки начнется.

По его словам, украинские войска не осмелятся вступать в бои за крупные города в Запорожье и будут пытаться разрезать оборону в районе Токмака.

7:11

ВС Украины начали наступательную операцию под Угледаром. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Отмечается, что десантно-штурмовые группы ВСУ с применением бронетехники атаковали российские позиции в районе сел Павловка и Никольское.

«По наступающим начала работать артиллерия… ударили управляемыми ракетами и вертолетчики», — пишет канал.

7:10

Испытания беспилотника Jackal производства компании Flyby Technology с успехом проведены в Великобритании. Особенностью этого дрона называется его способность запускать легкие многоцелевые управляемые ракеты, сообщает ТАСС.

7:08

Появилась видеозапись с уничтожением блиндажа с украинскими военными

Вооружённые силы России уничтожили блиндаж с украинскими военными в зоне проведения специальной военной операции. Видеозапись удара по одной из позиций ВСУ появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны («РВ»).

7:07

В Ростовской области задержали автобус со взрывчаткой

Сотрудники правоохранительных органов в Ростовской области задержали автобус со взрывчаткой, который прибыл из Донецка. Об этом 17 апреля сообщило «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на источник.

7:06

Каждый день специальной военной операции российские военнослужащие проявляют героизм, защищая Донбасс и другие новые территории России. Есть такое мнение, что танки в городах не должны использоваться.

Но, как шутят экипажи, в Донбассе они превратились в «длинную руку» пехоты. Вообще, брать кварталы — архитяжелая задача, особенно если дома, в которых закрепились нацисты и ВСУ, предусмотрительно напичканы противотанковым оружием, а сами жители словно живой щит.

Цитата «Российской газеты».

7:05

Военный эксперт Анатолий Матвийчук считает, что одной из причин переноса контрнаступления ВСУ стало недавнее попадание российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в бункер, в котором находились 160 офицеров НАТО и ВСУ.

7:05

Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступать, пишет испанская газета El País со ссылкой на опрошенных военных экспертов.

ВСУ столкнутся с продуманными инженерными укреплениями, каких не строили в Европе уже на протяжении 80 лет.

Британская разведка также признала, что созданные оборонительные сооружения сделают Россию еще более грозным противником для украинской армии, говорится в статье.

7:04

Российские военные нанесли групповой удар по 54-й механизированной бригаде ВСУ в районе Северска, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма. По его словам, на вэсэушников обрушили расчёты «Града» и «Урагана», противник понёс потери как в живой силе, так и в технике.

7:03

Главное о специальной военной операции на Украине за 17 апреля.

  • На херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено свыше 55 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, а также самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика».

  • Артиллеристы Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение военным объектам ВСУ, а штурмовой отряд Центрального военного округа овладел опорным пунктом противника. Кадрами успехов российских бойцов поделилось военное ведомство.

  • Начальник войск РХБ защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов вручил государственные и ведомственные награды особо отличившимся в ходе СВО военнослужащим.

Минобороны РФ.