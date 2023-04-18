Наступил 419-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Военнослужащие Второго армейского корпуса Южного военного округа отличились в районе Северска (ДНР). Задействовав системы залпового огня «Ураган» и «Град», артиллеристы нанесли удар по солдатам и технике 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

Российская авиация между тем, поразила цели в районе населенного пункта Белогоровка (ЛНР), где находились пункты временной дислокации аэромобильной бригады ВСУ. Кроме того, известно об уничтожении более 70 украинских бойцов на краснолиманском направлении.

Одной из самых горячих точек на донецком направлении остаётся Артёмовск. О нанесении мощнейшего бомбового удара по позициям ВСУ в городе информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Судя по видеокадрам, взрыв был настолько сильным, что «гриб» был виден даже в Константиновке, находящейся на расстоянии 77 километров от города.

Тем временем, ВСУ начали наступательную операцию под Угледаром (ДНР). По данным Telegram-канала «Военкоры Русской весны», российские позиции атакованы в районе сел Павловка и Никольское. По оценке военкоров, встречные бои в руинах шли много часов, однако украинская армия понесла потери и не смогла продвинуться вперёд.

Украинскую армию ждут невиданные препятствия при попытке наступать, пишет испанская газета El País. По данным опрошенных изданием военных экспертов, потери Украины в технике и живой силе будут колоссальными.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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