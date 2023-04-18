Варшава, 18 апреля, 2023, 06:56 — ИА Регнум. Переговоры по вопросу ввоза сельхозпродукции между Польшей и Украиной закончились провалом. Такое заявление сделал 17 апреля польский министр сельского хозяйства Роберт Телюс во время встречи с фермерами, передает радиостанция RMF FM.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Уточняется, что переговоры провалились из-за неспособности сторон выработать механизмы транзита товаров, которые бы устроили польских аграриев. Телюс отметил, что для Варшавы важна отправка украинской сельхозпродукции, ввозимой в Польшу, в другие страны.

«Мы будем работать, пока не достигнем 100%-ной гарантии для польских фермеров», — уточнил Телюс.

Польша и Венгрия объявили 15 апреля о введении запрета на ввоз украинской сельхозпродукции после того, как фермеры столкнулись с убытками из-за затоваривания рынков в Европе зерном с Украины. В частности, в Польше сельхозпродукция поступала в страну якобы для дальнейшего транзита, но затем переоформлялась и оставалась в стране, так как такая возможность предусмотрена в европейском праве.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Словакии одобрили запрет на ввоз зерна и другой сельхозпродукции с территории Украины.