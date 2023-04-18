Польский офицер Павелка: ВСУ столкнули два танка Leopard 2 и оторвали башню у одной из бронемашин

Варшава, , 06:34 — REGNUM Военнослужащие ВСУ в ходе обучения управлению танками Leopard 2A4 в Польше допустили столкновение двух таких бронемашин, у одной из которых оказалась оторвана башня, сообщил офицер запаса польской армии Петр Павелка 17 апреля в своем YouTube-канале.

Петр Павелка Скриншот YouTube

По словам эксперта, это произошло из-за того, что один из танков заехал на броню другого. Павелка показал несколько фотографий с места происшествия.

На изображениях видно, что на передней части поврежденного танка находится большой слой грязи и, вероятно, следы гусениц. Офицер признался, что, опираясь на свой опыт, не может вспомнить подобного неумелого управления техникой.

Павелка не стал уточнять, когда произошел этот инцидент. Кроме того, ни Польша, ни Украина ранее не делали официальных сообщений по указанному поводу.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко написал о том, что несколько украинских военных подорвались на собственных минах в районе города Кременная (ЛНР). В результате погибли два бойца ВСУ.