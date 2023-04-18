Париж, 18 апреля, 2023, 05:58 — ИА Регнум. Три основных вектора действий правительства, направленных «на благо французского народа», раскрыл президент Франции Эммануэль Макрон 17 апреля в ходе телеобращения к жителям страны.

Никита Устинов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

В первую очередь Макрон обратил внимание на создание пакта трудоустройства и заверил, что Елисейский дворец готов обсуждать все вопросы, в том числе распределение прибыли, переквалификацию и трудоустройство пожилых граждан. Кроме того, президент Франции указал на важность обновления правопорядка в стране и усиления контроля за нелегальной иммиграцией. Макрон отметил, что в стране будут дополнительно сформированы 200 бригад жандармов.

Третий пункт программы — «прогресс для улучшения жизни», в рамках которого французский лидер планирует улучшить работу систем образования и здравоохранения, а также разгрузить службы скорой помощи «в течение двух лет».

Первые результаты Макрон хочет видеть в ближайшие 100 дней. Президент Франции пообещал, что «дорожную карту реформ» представит премьер-министр Элизабет Борн на следующей неделе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в своём обращении к согражданам президент Франции Макрон попытался объяснить жителям страны необходимость пенсионной реформы и назвал срок её вступления в силу. Лидер Франции подчеркнул, что Елисейский дворец открыт для профсоюзов и диалога с властями.