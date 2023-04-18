Вашингтон, 18 апреля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX 20 апреля попытается вновь испытать сверхтяжелую ракету Super Heavy и космический корабль Starship, сообщается в микроблоге организации.

(cc0) SpaceX Starship SN8

Как сообщало ИА REGNUM, старт ракеты-носителя с космическим кораблем должен был произойти 17 марта с площадки для запуска в штате Техас. SpaceX отменила испытания по техническим причинам.

Перед этим владелец компании предприниматель Илон Маск написал в своем микроблоге о том, что запуск может быть отменен из-за неисправности клапана давления в двигателе.

Ранее Starship подвергался испытаниям по меньшей мере семь раз. Все попытки старта заканчивались взрывом корабля или ускорителя.