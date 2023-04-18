Конгрессмен Гетц призвал запросить у Пентагона сведения о военных США на Украине

Вашингтон, , 05:36 — REGNUM Член Конгресса США от Республиканской партии Мэтт Гетц представил резолюцию с требованием к Белому дому раскрыть информацию о выделении Вашингтоном помощи Киеву, а также с запросом в адрес Пентагона представить данные о присутствии американских военных на Украине, сообщается на сайте парламентария.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

В тексте документа говорится, что недавняя утечка секретных документов указывает на то, что на украинской территории находятся 14 бойцов специальных сил Соединенных Штатов. При этом, как отмечает Гетц, в бумагах не сказано, что эти силовики занимаются охраной американского посольства в Киеве.

Конгрессмен предупредил, что пребывание бойцов специальных сил США на Украине увеличивает угрозу вовлечения Вашингтона в войну с другой ядерной державой. Если резолюция будет принята, то Белый дом и Пентагон получат две недели на ответ.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби подтвердил, что за посольством США в Киеве закреплен небольшой контингент спецназовцев. Он подчеркнул, что указанные бойцы обеспечивают контроль за материалами, поступающими на Украину и с её территории.

При этом представитель Белого дома отказался называть численность этого контингента.