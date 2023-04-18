Конгресс США принял резолюцию. осуждающую Россию за инцидент с БПЛА, упавшим в Чёрное море

Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Резолюцию, содержащую осуждение России в связи с инцидентом с упавшим в Чёрное море американским беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) MQ-9 Reaper, приняла палата представителей Конгресса США. Об этом 17 апреля свидетельствуют результаты голосования.

Cу-27 и MQ 9 Reaper Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Документ был составлен республиканцем Брэндоном Уильямсом и демократом Джимом Костой. Резолюцию единодушно поддержали все 410 конгрессменов. В тексте содержится осуждение «безрассудных действий», которые якобы совершили российские военнослужащие.

Кроме того, в документе указано, что США не намерены отказываться от дальнейшего применения американских БПЛА в международном воздушном пространстве Чёрного моря. Резолюция носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению.

14 марта 2023 года БПЛА MQ-9 военно-воздушных сил США, двигавшийся с выключенными транспондерами и направлявшийся в сторону России с нарушением границ района временного режима использования воздушного пространства, упал в воды Чёрного моря. По данным Минобороны, для сопровождения беспилотного аппарата в воздух были подняты два истребителя Су-27, но в контакт с MQ-9 они не вступали, бортовое вооружение не применяли, беспилотник упал из-за собственного резкого маневрирования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Конгрессу США предложили рассмотреть проект резолюции, связанный с инцидентом с БПЛА, упавшим в Чёрное море.