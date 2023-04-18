Москва, 18 апреля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы России уничтожили блиндаж с украинскими военными в зоне проведения специальной военной операции. Видеозапись удара по одной из позиций ВСУ появилась в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны («РВ»).

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

Фортификационное сооружение противника удалось выявить с помощью дрона. После этого разведчики передали координаты цели артиллерии, нанесшей точный удар по укрытию украинских сил.

При этом один из бойцов ВСУ смог выжить. Он вылез из укрытия и, качаясь, направился «куда глаза глядят». Авторы «РВ» считают, что этот украинский военный получил серьезную контузию.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине марта в Сети обнародовали видеозапись, снятую с беспилотника отрядом российского спецназа «Викинг». На кадрах было зафиксировано, что украинские военные используют в качестве прикрытия мирное население и социальную инфраструктуру в городе Угледаре (ДНР).

Российские бойцы запечатлели на видео блиндаж, который ВСУ оборудовали недалеко от детской площадки и многоквартирного дома.