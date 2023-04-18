Москва, 18 апреля, 2023, 04:38 — ИА Регнум. Российские банки могут лишиться около 80 млрд рублей прибыли в 2023 году на фоне ужесточения регулирования ипотечного рынка в России, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

При этом в долгосрочной перспективе указанная упущенная выгода будет компенсирована за счет улучшения качества кредитных портфелей. В агентстве отметили, что с 30 мая вводятся надбавки к ставке резервирования по ипотеке от застройщика.

В документе подчеркивается, что такое изменение сократит сделки по ипотечным кредитам, снизив объем единовременных комиссий, которые застройщики выплачивают банкам. Кроме того, на уменьшение повлияет принятие макропруденциальных надбавок к коэффициентам риска по кредитам с низким первоначальным взносом. Это нововведение вступит в силу с 1 июля.

В «Эксперт РА» также напомнили о решении Банка России, лишившего кредитные организации возможности навязывать заемщику покупку страхового полиса из списка аккредитованных им страховщиков по завышенной цене. Специалисты агентства считают, что из-за этого шага часть российских банков получат меньше комиссионных доходов по своим предложениям.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов рассказал, что по итогам 2022 года организация столкнулась с рекордными убытками по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). По его словам, потери банка составили 612,6 млрд рублей. При этом в 2021 году ВТБ имел чистую прибыль в размере 327,4 млрд рублей.