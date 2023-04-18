Глава МИД Бразилии не согласился с критикой со стороны Белого дома позиции по Украине

Бразилиа, , 04:00 — REGNUM Заявление о своём несогласии с критикой со стороны Белого дома за позицию руководства Бразилии по ситуации на Украине сделал глава бразильского МИД Мауру Виэйра. Об этом 17 апреля сообщил новостной портал G1.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби указал, что Бразилия якобы повторяет «российскую и китайскую пропаганду», не глядя на факты в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — сказал Виэйра.

Кроме того, глава МИД Бразилии отметил, что у России с его страной общая история, и напомнил, что у Москвы и Бразилиа есть дипломатические представители в столицах друг друга последние 195 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой, российская сторона заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее.