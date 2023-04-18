Бразилиа, 18 апреля, 2023, 04:00 — ИА Регнум. Заявление о своём несогласии с критикой со стороны Белого дома за позицию руководства Бразилии по ситуации на Украине сделал глава бразильского МИД Мауру Виэйра. Об этом 17 апреля сообщил новостной портал G1.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бразилия

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби указал, что Бразилия якобы повторяет «российскую и китайскую пропаганду», не глядя на факты в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

«Нет, я не согласен. Это не так. Я не знаю, почему он пришел к такому заключению. Но я не согласен», — сказал Виэйра.

Кроме того, глава МИД Бразилии отметил, что у России с его страной общая история, и напомнил, что у Москвы и Бразилиа есть дипломатические представители в столицах друг друга последние 195 лет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой МИД Бразилии Мауро Виэйрой, российская сторона заинтересована в том, чтобы конфликт на Украине завершился как можно быстрее.