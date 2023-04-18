Минобороны России сообщило об уничтожении более 70 украинских военных на краснолиманском направлении

Красный Лиман, ДНР, , 03:43 — REGNUM Российские военные уничтожили более 70 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Атаке со стороны Вооружённых сил России подверглись позиции противника в районе населенных пунктов Терны и Григоровка (ДНР). Удары наносились с земли и с воздуха.

Для поражения позиций ВСУ использовалась штурмовая авиация. Кроме того, в районе населенного пункта Червоная Диброва российские военные уничтожили боевую бронемашину и самоходную установку «Гвоздика» украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что Вооружённые силы России обнаружили с помощью беспилотников на краснолиманском направлении штурмовые группы ВСУ. После этого по противнику ударили российские истребители Су-25.

15 апреля пресс-центр группировки «Центр» распространил информацию о том, что ВС РФ, применив разведывательный комплекс «Пенициллин», выявили и уничтожили артиллерийские позиции украинских войск. Также сообщалось о том, что расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» сбили несколько беспилотных летательных аппаратов противника.