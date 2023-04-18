Президент России Путин пригласил главу Бразилии Лулу да Силву посетить ПМЭФ

Бразилиа, , 03:36 — REGNUM Бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву пригласил посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) президент России Владимир Путин. Об этом 17 апреля объявил журналистам глава МИД Бразилии Мауро Виэйра.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как уточнил Виэйра, приглашение президенту Бразилии передал глава МИД России Сергей Лавров в ходе личной встречи в резиденции Лулу да Силвы.

«Президент принял министра Лаврова с визитом вежливости. Министр Лавров привез Луле письмо Путина, пригласившего его приехать на Международный экономический форум в Санкт-Петербурге», — сказал глава МИД Бразилии.

ПМЭФ состоится с 14 по 17 июня в Санкт-Петербурге. Страной-гостем форума выступят Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр иностранных дел России Лавров прибыл в Бразилию. В ходе визита Лавров встретился со своим бразильским коллегой Мауро Виэйрой, а позднее состоялась личная встреча главы МИД России с бразильским лидером Лулой да Силвой в официальной резиденции президента Бразилии — Дворце Алворада.