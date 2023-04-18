Оттава, 18 апреля, 2023, 03:12 — ИА Регнум. Деятельность в социальной сети Twitter приостановила канадская телерадиовещательная корпорация CBC после появления маркировки «финансируемое правительством СМИ» на одной из учётных записей. Об этом 17 апреля сказано в сообщении CBC в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

«Наша журналистика беспристрастна и независима. Утверждать обратное — неверно. Именно поэтому мы приостанавливаем нашу деятельность в Twitter», — указано в сообщении CBC.

Компания Twitter начала маркировку учётных записей СМИ, которые, по мнению руководства соцсети, находятся под контролем властей, ещё в 2020 году. Однако аккаунты, принадлежащие некоторым крупным телерадиовещательным корпорациям, оставались немаркированными до недавнего времени. В частности, аккаунт CBC получил метку «финансируемое правительством СМИ» только 16 апреля.

При этом директор по связям со СМИ компании CBC Леон Мар признал, что корпорация получает финансирование от государства, но подчеркнул, что редакционная независимость CBC защищена законом Канады о телерадиовещании, а решение Twitter о маркировке противоречит политике самой компании, в которой сказано, что СМИ «могут иметь разную степень участия правительства в составлении редакционной повестки».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что британская корпорация BBC (Би-би-си) обратилась к американской компании Twitter с требованием убрать метку «Финансируемое государством СМИ» с одного из аккаунтов этой вещательной организации в одноименной соцсети.