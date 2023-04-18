Илон Маск рассказал о планах запустить «честную» версию чат-бота с искусственным интеллектом

Сан-Франциско, США, , 02:25 — REGNUM Версию чат-бота с искусственным интеллектом, которая получит название TruthGPT, планирует запустить американский миллиардер и предприниматель Илон Маск 17 апреля в интервью телеведущему Fox News Такеру Карлсону.

Илон Маск Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я собираюсь запустить нечто, что я называю TruthGPT, или максимально ищущий истину искусственный интеллект, который стремится понять природу вселенной», — пояснил Маск.

Как уточнил бизнесмен, новый чат-бот должен будет стать конкурентом получившего широкую известность чат-бота ChatGPT, но при этом новая платформа будет настроена на выдачу всей необходимой информации и лишена цензуры.

По мнению маска, за разработкой уже существующих чат-ботов стоят программисты, которые учат платформу лгать своим пользователям. Поэтому важно запрограммировать чат-бот на честность. Маск пояснил, что искусственный интеллект (ИИ), если им не управлять как должно, способен навредить существованию человечества в целом.

«ИИ более опасен, чем, скажем, неверное управление проектированием самолетов или обслуживанием производства в том отношении, что у него есть потенциал. Сколь бы ничтожной ни казалась эта вероятность, но он не тривиален, а обладает потенциалом разрушения цивилизации», — указал Маск.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Илон Маск основал новую компании в сфере технологий искусственного интеллекта. Предполагается, что фирма станет новым стартапом Маска в данной области.