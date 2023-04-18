Власти США выразили благодарность России за консульский доступ к арестованному журналисту Гершковичу

Вашингтон, , 02:04 — REGNUM Американские власти выражают благодарность России за консульский доступ и возможность встречи посла США в Москве Линн Трейси с арестованным журналистом газеты The Wall Street Jornal Эваном Гершковичем, сообщил журналистам 17 апреля координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

Джон Кирби Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Он отметил, что Соединенные Штаты рассчитывают получить постоянный консульский доступ к журналисту. Однако, по словам Кирби, в Вашингтоне пока не готовы сказать, когда состоится следующее посещение.

Ранее Трейси после общения с Гершковичем рассказала, что арестованный «чувствует себя хорошо и держится стойко».

Как сообщало ИА REGNUM, Эван Гершкович был задержан сотрудниками ФСБ в Екатеринбурге 30 марта. Журналиста подозревают в работе на американские спецслужбы, которые могли дать ему задание собрать информацию о работе предприятий российского военно-промышленного комплекса.

Суд арестовал американца на два месяца. Гершкович находится в СИЗО «Лефортово». 15 апреля стало известно, что арестованный отправил своим родителям письмо, написанное после задержания.