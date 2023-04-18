Кадыров раскрыл подробности встречи с гендиректором АСИ Чупшевой в Грозном

Грозный, , 01:37 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров провел встречу в Грозном с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой и обсудил с ней направления сотрудничества республики с этой организацией. Об этом Кадыров написал 17 апреля в своем Telegram-канале.

Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы договорились со Светланой Чупшевой сотрудничать по многим направлениям, среди которых поддержка незащищённых категорий граждан, оказание комплексной поддержки участников СВО, а также их семей», — говорится в сообщении.

Глава Чечни напомнил, что 18 апреля в республике стартует Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка», который проводится в регионе впервые. Кадыров также сообщил, что Чупшева поблагодарила Чечню за поддержку и участие в проведении мероприятия.

Агентство стратегических инициатив является автономной некоммерческой организацией, созданной правительством РФ в августе 2011 года. АСИ занимается реализацией мер в экономической и социальной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета при участии президента РФ Владимира Путина заявила, что одной из важнейших задач стратегии Агентства стратегических инициатив до 2024 года является повышение качества жизни населения.