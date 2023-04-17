Великий Новгород, 18 апреля, 2023, 01:11 — ИА Регнум. Движение на участке трассы М-11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области перекрыли из-за столкновения фуры и легкового автомобиля. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, авария произошла вечером 17 апреля на 486-м км автодороги в направлении на Санкт-Петербург. Столкнулись фура и легковой автомобиль.

Уточняется, что в результате столкновения грузовой автомобиль завалился на бок и полностью перекрыл движение по автотрассе на несколько часов. По данным регионального отделения МЧС, в ДТП пострадавших нет. Обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Санкт-Петербурге в результате ДТП с участием 12 автомобилей, включая большегрузную фуру, пострадали восемь человек.