Байден поручил главе Нацразведки США провести оценку ущерба от утечки секретных документов

Вашингтон, , 00:37 — REGNUM Глава Белого дома Джо Байден дал поручение директору Национальной разведки США Эврил Хейнс изучить степень ущерба, нанесенного утечкой секретных документов, сообщил журналистам 17 апреля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при американской администрации Джон Кирби.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства также поручил сотрудникам Белого дома связаться с лидерами стран, являющихся союзниками и партнерами Вашингтона, чтобы заверить тех в том, что Соединенные Штаты «сохраняют свою приверженность» защите разведывательной информации. Кроме того, представители американской администрации должны «выразить неизменную приверженность США партнерским обязательствам в сфере безопасности».

При этом Кирби не стал перечислять и подробно описывать все запланированные консультации по указанной теме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил о том, что его ведомство узнало об утечке секретных документов 6 апреля. В связи со случившимся минюст страны начал уголовное расследование.

Документы содержали сведения, которые в числе прочего касались подготовки сил ВСУ к возможному контрнаступлению на позиции российских войск. 12 апреля газета The Times написала о том, что Пентагон не имеет представления об объёмах закрытой информации, которая ещё может появиться в рамках утечки секретных документов.

13 апреля Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало бойца Нацгвардии США Джека Тейшейру по подозрению в причастности к утечке в Сеть указанных секретных данных. В его доме в городе Норт-Дайтон (штат Массачусетс) начали проводить обыски.