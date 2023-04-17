Москва, 17 апреля, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Идею о декларировании наличных средств на сумму более одного миллиона рублей не поддерживает Министерство финансов. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба ведомства в связи с поступлением запросов от СМИ.

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«Министерство финансов заявляет, что предложение депутата Анатолия Вассермана о декларировании наличных средств свыше одного миллиона рублей и об объяснении источников их появления не обсуждается и не прорабатывается в правительстве», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, в министерстве добавили, что инициатива не соответствует финансово-экономической политике и не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом им следует хранить свои сбережения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) подготовил законопроект, согласно которому россияне, хранящие наличные в рублях и валюте, общая сумма которых превышает один миллион рублей, должны сообщить об этом в налоговые органы, а также объяснить источник средств. В противном случае средства будут конфискованы, а их держатель должен будет выплатить штраф, в два раза превышающий конфискованную сумму.