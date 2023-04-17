Хартум, 17 апреля 2023, 23:58 — REGNUM Силы быстрого реагирования Судана обстреляли в суданской столице Хартуме бронированный автомобиль посольства США в этой африканской стране, передал 17 апреля телеканал Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Треснувшее стекло
Треснувшее стекло
fotobias

Они утверждают, что стрельба велась намеренно. Собеседники журналистов также сообщили, что нападавшие выпустили в направлении автомобиля «около сотни пуль». В результате инцидента никто из дипломатов не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане вспыхнули бои, участниками которой стали армия и спецназ, обвинившие друг друга в нападении на свои штабы. В ходе столкновений погибли 97 человек и еще 365 пострадали.

В числе жертв противостояния оказались трое сотрудников Всемирной продовольственной программы ООН (ВПП ООН). Они работали в городе Кабкабия (провинция Северный Дарфур). Миссия организации в республике объявила о прекращении деятельности после гибели своих сотрудников.

17 апреля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал о том, что в Судане напали на главу миссии Евросоюза в указанной стране.