Хартум, 17 апреля, 2023, 23:32 — ИА Регнум. Глава миссии Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции, написал 17 апреля в своем микроблоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Руководитель европейской дипломатии назвал этот инцидент «грубым нарушением Венской конвенции». Он напомнил, что суданские власти должны обеспечивать безопасность дипломатов и дипломатических миссий.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля в Судане начались боестолкновения между армией и спецназом. Стороны обвинили друг друга в нападении на их штабы.

Через некоторое время появилась информация, что атаке со стороны военных подверглись база спецназа и окрестности президентского дворца. Спецназ, в свою очередь, объявил о взятии под контроль аэропортов в Хартуме и Мероэ, а также призвал граждан Судана «объединиться» и осудить действия армии.

17 апреля командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан распустил Силы быстрого реагирования республики, оценив их шаги как мятеж. В результате боевых действий в стране погибли по меньшей мере 97 человек. Еще не менее 365 человек пострадали.