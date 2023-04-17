Крупнейший банк Кипра начал предупреждать граждан России о закрытии счетов
Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus стал рассылать гражданам России уведомления о закрытии счетов
Никосия, 17 апреля, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus принялся в массовом порядке рассылать уведомления о закрытии счетов, которыми пользуются российские граждане, сообщил портал Business FM со ссылкой на финансовых аналитиков.
На эту процедуру отводится два месяца. Письма от организации получают налоговые резиденты России, а также лица, имеющие доход от бизнеса в РФ, который попал под действие санкций ЕС.
Кроме того, уведомления рассылают туристам, которые временно находятся на Кипре, и тем, кому выдали вид на жительство (ВНЖ) из-за приобретения недвижимости в этой республике.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что крупнейший банк Объединённых Арабских Эмиратов ENBD начал блокировать инвестиционные счета российских граждан. В уведомлениях, рассылаемых организацией, указывалось, что клиенты, чьи счета подлежат закрытию, не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны.
При это в ENBD уточнили, что активы с этих счетов переведут на отдельный сегрегированный счет, с которого не будет возможности вывести средства.