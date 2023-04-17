Никосия, 17 апреля, 2023, 23:06 — ИА Регнум. Крупнейший кипрский банк Bank of Cyprus принялся в массовом порядке рассылать уведомления о закрытии счетов, которыми пользуются российские граждане, сообщил портал Business FM со ссылкой на финансовых аналитиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

На эту процедуру отводится два месяца. Письма от организации получают налоговые резиденты России, а также лица, имеющие доход от бизнеса в РФ, который попал под действие санкций ЕС.

Кроме того, уведомления рассылают туристам, которые временно находятся на Кипре, и тем, кому выдали вид на жительство (ВНЖ) из-за приобретения недвижимости в этой республике.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что крупнейший банк Объединённых Арабских Эмиратов ENBD начал блокировать инвестиционные счета российских граждан. В уведомлениях, рассылаемых организацией, указывалось, что клиенты, чьи счета подлежат закрытию, не являются резидентами ЕС, Швейцарии или Европейской экономической зоны.

При это в ENBD уточнили, что активы с этих счетов переведут на отдельный сегрегированный счет, с которого не будет возможности вывести средства.