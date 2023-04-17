В Нью-Йорке арестовали двух человек за организацию «секретного отделения» полиции Китая

Нью-Йорк, США, , 22:52 — REGNUM Незаконный полицейский участок был обнаружен американскими властями в Нью-Йорке, двое сотрудников данного участка были арестованы. Об этом 17 апреля сообщил в ходе пресс-конференции представитель министерства юстиции США.

Полиция Нью-Йорка. США TreptowerAlex

«Лица, в отношении которых были выдвинуты обвинения, организовали полицейский участок от имени национальной полиции КНР в районе Чайна-таун на Манхэттене», —пояснил представитель американского ведомства.

Подозреваемые арестованы, они обвиняются в оформлении официальных китайских документов и оказании других правительственных услуг, а также преследовании лиц, выступающих против политики КНР, в социальных сетях, включая Twitter. Уточняется, что перед судом предстанут двое арестованных в рамках дела об организации «секретных участков» полиции — 61-летний Лю Цзяньвань и 59-летний Чэнь Цзиньпин.

Отмечается, что участок работал с февраля 2022 года, большинство сотрудников «секретного участка» полиции находятся сейчас на территории КНР или иных стран Азии. Всего обвинения предъявлены 44 подозреваемым, из них 40 человек являются офицерами Министерства общественной безопасности Китая (MPS).