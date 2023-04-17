* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Посол Келин назвал реакцию МИД Британии на приговор Кара-Мурзе* грубым вмешательством в дела России

Лондон, , 22:32 — REGNUM Реакция британского министерства иностранных дел на приговор Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) является грубым вмешательством во внутренние дела России, 17 марта заявил журналистам российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Андрей Келин Mid.ru

Дипломат также подчеркнул, что видит в таком шаге попытку повлиять на юридический процесс в РФ.

«Что касается демаршей, которые сегодня утром были проведены в Москве под предводительством британской дипмиссии, а также демарша по линии МИД Великобритании, то мы рассматриваем их как грубое вмешательство во внутренние дела России, в принятое судом решение, а также как попытку повлиять на юридический процесс», — сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее Келина вызвали в МИД Британии в связи с указанным делом. В британском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что вынесенный приговор противоречит международным обязательствам РФ в сфере прав человека. Кроме того, в Лондоне назвали приговор «политически мотивированным».

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу* к 25 годам колонии строгого режима и назначил ему штраф в размере 400 тысяч рублей. Уголовное дело включало обвинения в государственной измене и распространении недостоверных сведений о российской армии. Адвокаты осужденного планируют подать апелляцию.