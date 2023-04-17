Киев, 17 апреля, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Задержки с поставками вооружения Киеву от стран Запада ведут к потерям среди украинских военных. Такое заявление сделал 17 апреля президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Каждый раз, когда мы слышим, что обещанная поставка оружия задерживается, каждый раз, когда возникают сомнения по поводу типа вооружения для Украины, по поводу дальнобойности или иных качественных характеристик, каждый раз это означает, что украинские воины отдают свои жизни, чтобы было время, которое тратится на то, чтобы убедить и чтобы все же состоялась поставка необходимого оружия», — указал Зеленский.

Президент Украины добавил, что Киев готовится к заседанию группы глав военных ведомств стран Запада, которое состоится 21 апреля. Ключевой темой заседания станет военная помощь Киеву. Группа носит название «Рамштайн», так как её первое заседание состоялось на одноименной военной базе в Германии.

Зеленский отметил, что уже провёл предварительные совещания и ожидает основательных решений, которые будут отвечать перспективам в зоне боевых действий, которые президент Украины назвал «достаточно амбициозными». Зеленский призвал страны Запада повысить до максимума активность в обеспечении Киева вооружением и снарядами, при этом не уточняя, какие именно вооружения Украине не поставили западные страны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на Украине опасаются отказа от дальнейшего оказания финансовой помощи Киеву со стороны Запада.