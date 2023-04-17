Вашингтон, , 22:00 — REGNUM В случае внезапного вторжения США и Польши на Западную Украину неминуемо столкновение с Россией и катастрофа. Об этом в интервью журналисту Дэну Боллу заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие американцы, часть из которых носит военную форму, боятся, что может быть принято неожиданное решение ввести американские и польские войска на Западную Украину», — сказал офицер.

По мнению бывшего советника главы Пентагона, такой шаг не только спровоцирует прямой контакт с российской армией, но и станет катастрофой для всего мира.

Как ранее заявлял Макгрегор, украинская сторона знает, что она проигрывает в конфликте с Россией. По его мнению, страны Запада подталкивают украинские войска к началу «массивного» контрнаступления в ближайшее время, однако у ВСУ на данный момент не имеется ресурсов для того, чтобы как-либо переломить сложившуюся ситуацию.