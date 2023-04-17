В ВВС Великобритании сообщили о перехвате и сопровождении трёх российских военных самолётов

Лондон, , 21:51 — REGNUM ВВС Великобритании и Германии перехватили и сопроводили три российских военных самолёта над Финским заливом в Балтийском море. Инцидент произошёл в пятницу, 14 апреля, информация о нём размещена на портале ВВС Соединенного Королевства 17 апреля.

Су-27 Александр Погожев © ИА REGNUM

В заявлении говорится, что британские и немецкие Typhoons сопроводили самолет Ил-20 и два Су-27 «через эстонский район полетной информации перед передачей истребителям Saab Gripen шведских ВВС». При этом уточняется, что это стандартный случай, так как российские военные самолеты совершают полёты над Балтийским морем регулярно. Отмечаются также профессиональные и безопасные действия экипажа Ил-20.

Как неоднократно указывали в Минобороны России, военные самолёты выполняют полёты в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами и не допускают нарушения этих правил.

Ранее сообщалось, что две воздушные цели, выполнявшие полёт в направлении государственной границы Российской Федерации, были замечены над Балтийским морем 20 марта. Эти цели были классифицированы как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США. В целях предотвращения нарушения госграницы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил Западного военного округа.

В апреле 2023 года российский истребитель Су-27 был поднят для сопровождения немецкого самолёта-разведчика «Орион » над акваторией Балтийского моря.