Москва, , 10:12 — REGNUM После завершения строительства новых производств на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет создано более тысячи рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Владимир Ефимов Пресс-служба КЭПиИЗО

«На площадке «Алабушево» ведется строительство и реконструкция девяти объектов, сдать которые планируется в этом году. Среди них — производства лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. На этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест», — заявил Ефимов.

«Алабушево» расположится на 158 гектарах, на которых локализуется производство почти 30 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».

«В ближайшие годы площадка должна стать центром развития фармацевтической промышленности», — заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Он добавил, что в «Алашубево» уже работает производство «Велфарм». На сегодняшний день там трудоустроены 100 человек, а после выхода производства на полную мощность там будут работать 1,2 тысячи человек.