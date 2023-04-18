Москва, 18 апреля, 2023, 10:12 — ИА Регнум. После завершения строительства новых производств на площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» будет создано более тысячи рабочих мест. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-служба КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«На площадке «Алабушево», — рассказал он, — ведется строительство и реконструкция девяти объектов, сдать которые планируется в этом году. Среди них — производства лекарств, медизделий, сим-карт, электродвигателей, телекоммуникационного оборудования. На этих предприятиях будет создано более тысячи рабочих мест».

В «Алабушево» уже работает производство «Велфарм», где сейчас трудятся сотня человек. Когда предприятие заработает на полную мощность, ему понадобится 1,2 тысячи сотрудников. По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в ближайшие годы «Алабушево» должно стать центром развития фармацевтической промышленности.

Отметим, площадка расположится на 158 гектарах, где откроется производство около 30 резидентов ОЭЗ «Технополис Москва».